Haiti nel caos, si dimette il primo ministro Ariel Henry

"A seguito di un Consiglio dei Ministri riunitosi, il governo da me guidato ha deciso di istituire un Consiglio presidenziale di transizione. I membri di questo Consiglio saranno scelti in seguito a un accordo tra i vari settori della vita nazionale". Il primo ministro haitiano Ariel Henry ha annunciato le sue dimissioni dopo il caos scoppiato nel paese in balia delle gang criminali. "Haiti ha bisogno di pace, Haiti ha bisogno di stabilità, Haiti ha bisogno di sviluppo sostenibile, Haiti ha bisogno di ricostruire le sue istituzioni democratiche", ha detto.