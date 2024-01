Guerra Ucraina, drone di Kiev distrugge il carro armato russo: il video dell'esplosione

Un drone ucraino distrugge un carro armato russo: è quanto si vede nel video diffuso dal ministero della Difesa ucuraino su X (ex Twitter). Il video non è datato e non è specificato il luogo in cui è stato ripreso ma si vede l'esplosione subito dopo il colpo.



«Gli abili operatori di droni della Guardia Nazionale hanno prima abbattuto un carro armato russo prima di distruggerne un altro venuto per l'evacuazione» scrive il ministero della Difesa di Kiev sul post.

Secondo gli ultimi dati del sito web Oryx. el corso dei 23 mesi di guerra in Ucraina, la Russia ha perso 736 carri armati T-80 e 2.666 carri armati in totale.