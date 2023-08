Guatemala, l'incredibile tempesta di fulmini sul vulcano Acatenango

In Guatemala , nel cratere del vulcano Acatenango vicino ad Antigua, si è verificata un'eccezionale tempesta di fulmini. Le immagini, riprese in un video da un motociclista e pubblicate sui social, mostrano questo fenomeno straordinario sotto la pioggia intensa. Una serie di saette che si dirama come una ragnatela nel cielo, tanto da rendere il momento unico anche se questo non è il primo caso sul cratere del vulcano Acatenango.