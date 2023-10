Greta Thunberg manifesta a Londra pochi giorni dopo l'arresto

L'attivista per il clima Greta Thunberg ha preso parte a una protesta per la prima volta dopo il suo arresto per disturbo dell'ordine pubblico a Londra, per il quale è attualmente fuori su cauzione. La ventenne svedese ha manifestato davanti agli uffici londinesi della JP Morgan, nel quartiere degli affari di Canary Wharf, per chiedere alla società di smettere di finanziare l'estrazione di combustibili fossili. Gruppi di attivisti climatici hanno organizzato una serie di azioni di protesta a margine dell'Energy Intelligence Forum in programma a Londra dal 17 al 19 ottobre. Greta Thunberg dovrà tornare in tribunale il 15 novembre 2023.