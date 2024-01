Giappone, aereo in fiamme a Tokyo: evacuati 379 tra passeggeri ed equipaggio

379 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, sono stati evacuati dall'aereo JAL andato a fuoco sulla pista dell'aeroporto Haneda di Tokyo. Il volo JAL 516, un Airbus A350 partito dall'aeroporto New Chitose di Sapporo alle 16.00 locali era atteso ad Haneda alle 17.40. In fase di atterraggio - secondo quanto ha comunicato la compagnia - si è scontrato con un velivolo della Guardia costiera. C'erano sei persone a bordo dell'aereo della Guardia costiera giapponese che si è incendiato in seguito alla collissione, di queste, una è stata tratta in salvo e cinque sono considerate disperse, riferiscono i media giapponesi. L'aeropoto di Haneda ha chiuso tutte le sue piste per l'incendio. Ancora da chiarire le cause della collisione avvenuta a terra, immediatamente dopo l'atterraggio dell'aereo di linea.