Germania, mancano le uniformi: poliziotti senza pantaloni per protesta

In Baviera mancano da tempo nuove uniformi per gli agenti di polizia , che hanno deciso di inscenare una singolare protesta mostrandosi senza pantaloni in un video. Il sindacato di categoria (DPolG) ha caricato il video su YouTube, in cui due agenti di polizia, interpretati da due attori, sono all'interno di una volante. Un agente-attore si rivolge alla collega, chiedendole: "Da quanto tempo aspetti?". La collega risponde: "Quattro mesi". "Io da sei mesi. Sono così stufo che si potrebbe pensare a un pesce d'aprile!", risponde il primo. Poi i due scendono dall'auto di pattuglia senza pantaloni e con indosso solo berretto, camicia e biancheria intima. "La polizia bavarese si sta 'spogliando' e potrebbe letteralmente restare senza pantaloni", ha detto il presidente della sezione bavarese del sindacato DPolG, Juergen Koehnlein, come riporta Welt. (LaPresse)