L'ex comandante deldel Regno Unito, il generale Sir Richard Barrons, ha espresso preoccupazioni significative riguardo le prospettive dell'Ucraina nel conflitto con la Russia . In un'intervista alla BBC, ha indicato un "serio rischio" che Kiev possa essere sconfitta nel corso del 2024. Secondo Barrons, una delle ragioni principali di questa potenziale sconfitta sarebbe la crescente convinzione tra le truppe ucraine di non essere in grado di vincere. La Russia come vincerà la guerra? ​I tre fronti, dalla presa di Kharkiv al logoramento delle truppe ucraine. «È in vantaggio con le munizioni»