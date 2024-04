Fumo all'orizzonte: la crisi di Gaza vista da Israele

Dalle prime linee del confine israeliano, immagini struggenti mostrano colonne di fumo elevarsi dalla Gaza settentrionale, un segno tangibile del conflitto che continua a infiammare la regione. In una Gaza martoriata dalla guerra, dove ampie aree sono state ridotte in macerie, 2,4 milioni di palestinesi lottano per sopravvivere sotto un incessante bombardamento, affrontando gravi carenze di cibo, acqua, combustibile e altre forniture essenziali.