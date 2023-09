Francia, Macron apre all'autonomia per la Corsica

Parlando all'Assemblea della Corsica, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto "l'autonomia della Corsica", che non è "né contro lo Stato né senza lo Stato" e ha sostenuto di voler proporre "l'ingresso della Corsica nella nostra Costituzione".

"Per rispondere al bisogno di essere riconosciuta, evitare nuovi scontri, andare oltre i totem per uno, i tabù per altri, abbiamo l'audacia di costruire l'autonomia per la Corsica, nella Repubblica. Questa autonomia sia il mezzo per costruire insieme il futuro, senza sganciarsi dallo Stato. Non sarà un'autonomia contro lo Stato, né un'autonomia senza lo Stato. Ma un'autonomia per la Corsica e nella Repubblica", ha affermato Macron.