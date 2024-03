Filippine, scontro tra nave di Manila e una di Pechino: le immagini della collisione

EMBED





(LaPresse) La Guardia costiera delle Filippine ha denunciato il danneggiamento di una nave a seguito di una collisione con una nave della guardia costiera cinese nel Mar Cinese Meridionale. La collisione è avvenuta, ha riferito il portavoce della guardia costiera filippina Commodoro Jay Tarriela, mentre erano in corso operazioni di approvvigionamento delle forze armate da parte di due navi della guardia costiera filippina. A riportare danni è stata la nave BRP Sindangan. "Durante l'operazione, le navi della guardia costiera filippina hanno dovuto affrontare manovre pericolose e blocchi da parte delle navi della guardia costiera cinese e della milizia marittima cinese", ha spiegato Tarriela, sottolineando che "le loro azioni sconsiderate e illegali hanno portato a una collisione". Pronta la replica di Pechino: "La Cina esorta ancora una volta le Filippine a fermare le provocazioni in mare e ad astenersi da qualsiasi azione che possa complicare la situazione in mare", ha affermato il portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.