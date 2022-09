Besseghini: «Falle Nord Stream? Il nostro gas non arriva da lì»

«Direi che non deve temere nulla dalle quattro falle nel Nord Stream perché quei gasdotti in particolare, a parte il Nord Stream2 che non ha mai esercitato, non forniscono il mercato italiano. Dobbiamo temere tutti per il fatto che è l’indicazione di una progressione, di un’escalation del problema delle forniture, ammesso che, come pare abbastanza consolidato, non siano tecniche quelle falle, perché naturalmente noi a questo punto abbiamo un gasdotto che è quello che passa attraverso l’Ucraina, l’Austria e arriva a Tarvisio che fondamentalmente è quello che ci porta il gas». Lo ha detto a Sky TG24 il Presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Stefano Besseghini, rispondendo sulla preoccupazione generata in Italia in seguito ai danni del Nordstream.