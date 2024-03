Eurodeputata tedesca attacca donne trans: «Non sono donne»

L'eurodeputata tedesca di AfD (Alternative für Deutschland), Cristina Anderson, ha attaccato le donne transgender . "Le donne trans non sono donne. Chiunque si traveste da indiano viene socialmente ostracizzato a causa dell'appropriazione culturale. Perché gli uomini che si vestono da donne non vengono accusati di appropriazione sessuale?", ha detto la politica di Eschwege durante il dibattito in aula sulla celebrazione della giornata internazionale della donna. Le sue parole non hanno lasciato indifferenti gli altri colleghi che hanno subito replicato fischiando il suo discorso. (LaPresse)