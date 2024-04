Droni ucraini seminano il terrore in Russia: il programma "One Way Attack"

L'Ucraina intensifica le operazioni offensive contro la Russia con il programma "One Way Attack", utilizzando droni per colpire obiettivi militari ed economici sul territorio russo., che include attacchi a strutture militari, industrie e raffinerie, mira a indebolire ulteriormente l'economia russa. Gli attacchi sono aumentati nell'ultimo mese, ponendo Mosca di fronte a complesse scelte strategiche, tra cui la possibile riallocazione delle difese contraeree attualmente impiegate in Ucraina, esponendo le proprie truppe a rischi maggiori. L'Ucraina e il “One way attack”, il programma dei droni di Kiev che spaventa Putin