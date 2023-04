Disneyland, drago alto 13 metri prende fuoco: panico fra i visitatori

Paura a Disneyland. Un drago alto 13 metri ha preso fuoco nel parco divertimenti di Anaheim, in California. Panico fra i visitatori, costretti a evacuare l'area mentre assistevano a uno spettacolo. Le cause dell'incendio, al momento, non sono ancora note. Le impressionanti immagini del drago che prende fuoco sono state condivise sui social da numerosi visitatori presenti al momento del rogo.

Non si segnalano feriti, mentre l'entità dei danni non è stata resa nota. L'area del parco interessata dall'incendio, Sawyer Island, resterà chiusa fino a nuova disposizione.