Il sottosegretario Di Stefano a Singapore per la presentazione dell'evento di Fiera Milano

Il sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri, Manlio Di Stefano, ha presentato a Singapore, con i vertici di Fiera Milano, l'evento dedicato al mondo dell’arredo e del design che si svolgerà in Asia dal 22 al 24 settembre 2022. Luca Palermo, l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, ha spiegato così le aspettative riguardo all'evento: “Con FIND, Fiera Milano esporta in Asia uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo. Un evento che rimarca l’essenzialità dello strumento fieristico come palcoscenico privilegiato per intercettare nuovi mercati per le aziende che desiderano espandere il proprio business oltre i confini europei". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it