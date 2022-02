Crisi Ucraina, Biden: «Putin non tocchi i cittadini americani»

Se Putin è così sciocco da procedere (con l'invasione dell'Ucraina, ndr), è abbastanza intelligente da non fare nulla che avrebbe un impatto negativo sui cittadini americani»: lo ha detto Joe Biden in una intervista a Nbc. Alla domanda se ha detto a Putin che la sicurezza degli americani è una linea non oltrepassabile, il presidente ha risposto: «non dovevo dirglielo, ho parlato di questo, lo sa». Biden ha escluso di mandare truppe per un'eventuale evacuazione di cittadini americani: «è una guerra mondiale quando americani e russi cominciano a spararsi».