Colpo di stato in Gabon, gente in strada applaude i militari

La popolazione è scesa per le strade di Libreville e nella capitale economica del Gabon Port-Gentil per festeggiare dopo che la leadership militare è apparsa in tv dicendo di aver messo «fine al regime» del presidente Ali Bongo. Insieme ai soldati, i cittadini hanno intonato l'inno nazionale e hanno detto «grazie esercito, aspettavamo questo momento da molto tempo». La Bbc Afrique riferisce che i militari hanno ora chiesto alla folla di rientrare nelle proprie case e di allontanarsi da zone strategiche.