Catalogna, Puigdemont si candiderà alle elezioni

L'ex presidente della Generalitat catalana, Carles Puigdemont , ha annunciato che si candiderà alle prossime elezioni regionali in Catalogna, in programma il 12 maggio. "Mi presenterò alle prossime elezioni del Parlamento" catalano, ha detto il leader di Junts a un evento in corso ad Elna, in Francia. "Se sarò candidato all'investitura, lascerò definitivamente l'esilio per partecipare di persona alla sessione plenaria e chiedere la fiducia", ha assicurato Puigdemont. (LaPresse)