Barcellona: Casa Vincens, ecco com'è la prima casa di Antoni Gaudí

Se non la conosci ancora, non stupirti. La prima opera civile importante di Antoni Gaudí si chiama Casa Vincens, si trova ovviamente a Barcellona e ha aperto le porte al pubblico solo nel 2018, dopo una lunga ristrutturazione. Ecco perché in pochi l'hanno già visitata. Patrimonio Unesco dal 2005, è stata progettata nel 1883 per Manel Vicens i Montaner come casa di villeggiatura estiva in quello che, ai tempi, era l'antica cittadina di Gràcia e che oggi è un quartiere cool a Nord della Rambla.