La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki, durante il briefing quotidiano, risponde a una domanda sul video che mostra gli agenti della polizia di confine in Texas frustare alcuni migranti haitiani che cercano di attraversare il confine dal Messico: «Non ho il contesto pieno ma non credo ci sia un contesto in cui possa essere appropriato. Penso che nessuno vedendo quelle immagini possa ritenerle accettabili o appropriate». (LaPresse)