Barcellona, biciclettata per la liberazione degli ostaggi di Hamas

I cittadini israeliani che vivono a Barcellona , insieme a molti simpatizzanti, hanno fatto una "biclettata" per le strade della città catalana per la liberazione degli ostaggi israeliani ancora prigionieri di Hamas . Il giro in bicicletta – un evento che si è tenuto in tutto il mondo – ha attirato più di cinquanta partecipanti. L'evento a Barcellona è stato organizzato Eran Shlingbaum, un israeliano residente nella città catalana. Al termine sono state lette le lettere dei parenti delle persone rapite ed è stato cantato l'inno israeliano. La marcia ha avuto una forte protezione da parte della polizia, comprese unità specializzate nel controllo della folla e unità antiterrorismo, a causa delle minacce ricevute dagli organizzatori e dell'elevato allarme antiterrorismo in Spagna. (LaPresse)