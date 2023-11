Aurora boreale, lo spettacolo nel cielo del Nord Italia

Nella serata del 5 novembre, un evento straordinario ha sorpreso il Centro-Nord Italia: un' aurora boreale , fenomeno di solito raro in queste latitudini, ha illuminato i cieli. Questo spettacolo naturale ha stupito i fortunati spettatori che hanno avuto così la possibilità di ammirarlo. Le Alpi hanno offerto la vista migliore, ma molte persone nelle regioni settentrionali, dal Veneto all'Emilia-Romagna, fino alle Marche e alla Toscana, hanno avuto l'opportunità di osservare il fenomeno. Fasci di luce hanno dipinto il cielo, regalando cromatismi che solitamente si possono ammirare in luoghi come l'Islanda o la Scandinavia.