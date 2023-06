Attacchi Nottingham, un testimone: «Ho visto sospetto accoltellare una coppia»

Un testimone oculare citato dalla Bbc ha raccontato di aver assistito all'accoltellamento di un giovane uomo e di una giovane donna verso le 4 di questa mattina in Ilkeston Road, a Nottingham , dove poco più tardi la polizia ha trovato due corpi senza vita riversi in strada. «Essendo una notte calda avevo la finestra aperta e ho sentito delle urla agghiaccianti», ha raccontato spiegando di aver pensato ad un litigio di coppia perché spesso si sentono voci provenire dalla strada, anche di coppie che litigano. «Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto un ragazzo nero vestito tutto di nero con cappuccio e zaino alle prese con una ragazza ed un uomo, entrambi piuttosto giovani. La ragazza urlava chiedendo aiuto e io vorrei solo aver gridato qualcosa dalla finestra per innervosire l'aggressore. L'ho visto accoltellare prima il ragazzo e poi lei, ha colpito ripetutamente, quattro o cinque volte. Il ragazzo è caduto a terra, la ragazza è scomparsa lungo il fianco di una casa, ed è lì che l'hanno trovata. Direi che è successo tutto in cinque o sei minuti. L'aggressore si è poi allontanato lungo Ilkeston Road in direzione della città, con la massima calma». L'uomo ha detto di aver chiamato il 999 e la polizia è arrivata sul posto in cinque minuti. I paramedici hanno cercato per 40 minuti di rianimare la coppia.