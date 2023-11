Antonio Costa si dimette travolto dall'inchiesta sul green: «La mia coscienza è tranquilla»

(Agenzia Vista) Portogallo, 07 novembre 2023 Il primo ministro portoghese, Antonino Costa, ha confermato di aver presentato le sue dimissioni al presidente Marcelo Rebelo de Sousa, dopo essere stato coinvolto in uno scandalo di corruzione. "La dignità delle funzioni di primo ministro non è compatibile con sospetti sulla propria integrità", ha affermato il socialista Costa, sottolineando di non volersi ricandidare. Il premier si è detto "sorpreso" dell'inchiesta della magistratura che lo coinvolge, ma ha aggiunto di avere la "coscienza tranquilla" e di essere pronto a collaborare con la giustizia. Al centro dello scandalo vi sono le concessioni per le miniere di litio nel nord del Portogallo, un progetto per un impianto per l'idrogeno verde e un centro dati nella città costiera di Sines. Fonte video: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it