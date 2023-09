Alluvioni Bulgaria, 2 morti sulla costa del Mar Nero

In Bulgaria gravi alluvioni hanno colpito le regioni lungo il litorale meridionale del Mar Nero. Forti nubifragi e piogge torrenziali hanno creato notevoli problemi nelle ultime 24 ore.sono state particolarmente colpite, con Tsarevo e i campeggi circostanti che hanno subito danni significativi. Le inondazioni hanno causato il trascinamento di automobili e camper in mare. Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza e stanno evacuando le aree colpite dall'acqua alta. Al momento, si segnalano due vittime a Tsarevo, un uomo e una donna, mentre altre tre persone sono disperse. Gli esperti hanno registrato un record di 300 litri di pioggia per metro quadro di superficie, un evento eccezionale per la Bulgaria. La situazione richiede interventi di soccorso e assistenza immediati.