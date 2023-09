Brasile, ciclone sul Rio Grande do Sul: sale il numero delle vittime

Il ciclone extratropicale che ha colpito lo Stato del Rio Grande do Sul, nel sud del Brasile , nelle ultime 24 ore ha causato la morte di 21 persone, secondo quanto confermato dal governatore Eduardo Leite. Quindici delle vittime sono state trovate nella città di Mucum. Inoltre, due persone sono morte a Ibiraiaras dopo essere rimaste intrappolate in un veicolo trascinato dalle acque e una persona è deceduta a Mato Castelhano mentre cercava di attraversare un fiume a bordo di un camion. La protezione civile riporta che nella regione di Vale do Taquarí, nel centro dello Stato, molte persone sono rimaste intrappolate sui tetti delle loro case in attesa di essere soccorse dagli elicotteri del governo statale. Oltre alle vittime, si contano 2984 persone sfollate e 1650 senzatetto in un totale di 66 municipi colpiti dal ciclone. La situazione rimane critica e richiede ulteriori interventi di soccorso e assistenza.