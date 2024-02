Algeria, inaugurata la moschea più grande dell'Africa: è la terza nel mondo

Inaugurata ad Algeri, la più grande moschea d'Africa e terza nel mondo, con il minareto più alto (265m) e capienza per 120mila fedeli. Apertura avviene dopo ritardi e costi elevati, poco prima del Ramadan, previsto tra il 10 e l'11 marzo. Il complesso della moschea, inaugurato dal presidente Abdelmadjid Tebboune, ha anche una pista per l'atterraggio degli elicotteri ed un biblioteca che può contenere fino a un milione di volumi. In realtà, la Grande Moschea di Algeri , costruita da una società cinese al costo di quasi 900 milioni di euro, era stata aperta alle preghiere nell'ottobre del 2020, ma non vi era stata alcuna inaugurazione ufficiale, perché all'epoca Tebboune aveva il covid. I lavori di costruzione erano iniziati nel 2012, ma, a parte i costi, sono stati contestati perché l'edificazione è avvenuta in una zona altamente sismica. I critici hanno anche sostenuto che fosse essenzialmente un progetto per appagare la vanità dell'allora presidente Abdelaziz Bouteflika, costretto a dimettersi nel 2019. Nel febbraio di quell'anno avrebbe voluto inaugurarla lui, dopo aver dato alla moschea il suo nome.