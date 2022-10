Alessia Piperno arrestata in Iran, il video in cui mostra le prigioni: «Prima i divieti non esistevano qui. Nel mio viaggio ho scoperto tante cose»

Alessia Piperno, la romana fermata in Iran mostra sul suo profilo Instagram le prigioni iraniane del dopo rivoluzione. «Vi porto dentro le prigioni: prima della rivoluzione iraniana l'hijab non era obbligatorio e tutti i vari divieti non esistevano», scrive. «Il mio viaggio in Iran non è stato facilissimo ma sono venuta a conoscenza di tante cose che non sapevo. Noi conosciamo solo un lato della medaglia».

In uno degli ultimi post, scritto proprio dall'Iran, Alessia faceva un lungo ragionamento sulla situazione nel Paese spiegando che la «decisione più saggia» sarebbe quella di lasciare il Paese ma - scrive - «non riesco ad andarmene da qui, ora più che mai». «E non lo faccio per sfidare la sorte - continua - ma perché anche io ora sono parte di tutto questo». Successivamente, cinque giorni fa nel giorno del suo trentesimo compleanno, annunciava di aver deciso di andare in Pakistan con il sogno di ricostruire un villaggio.

Alessia è una cosiddetta nomade digitale: una viaggiatrice di nuova generazione che ha blog personali e collabora con riviste specializzate. Tantissimi i viaggi fatti nonostante la giovane età: Australia, Messico, India, Marocco, Honduras, Guatemala, Sri Lanka, El Salvador, Panama e Pakistan. Tanti anche i suoi diari di viaggio.

(Video Instagram @travel.adventure.freedom)