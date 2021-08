Afghanistan, avanti le operazioni di evacuazione: oggi 4 voli per l'Italia

Situazione ancora caotica all'aeroporto di Kabul. Come documentato dall'inviato de Il Messaggero, Gianluca Perino, ancora molta gente prova a lasciare il Paese. Ma le operazioni vengono spesse rallentate. E' di stamattina l'ultima allerta dell'intelligence americana che parlava di possibili attacchi dell'Isis. Oggi, così come ieri, circa 16mila le persone in partenza dall'aeroporto. Sono 4 i voli dell'Aeronautica Militare previsti per oggi: tra 400 e 500 le persone che saranno trasferite in Italia. (videoservizio Gianluca Perino)