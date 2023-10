Terni. Mondiali paralimpici di scherma, Bebe Vio in pedana per le semifinali

EMBED





E' la giornata di Bebe Vio ai campionati paralimpici di scherma in corso di svolgimento al PalaTerni. Questa mattina la campionessa italiana è scesa in pedana per la semifinale di fioretto femminile che l'ha vista contrapposta a Nga Tong, portacolori di Hong Kong. Bebe Vio ha vinto con il punteggio 15-6 conquistando la finale. Un percorso cominciato con la vittoria sulla britannica Moore (15-2) negli ottavi e poi la giapponese Sakurai (15-5). Oggi pomeriggio tornerà in pedana per la finale che si disputerà alle 17. Domani, ultimo giorno dei mondiali, al PalaTerni sarà la volta delle gare a squadre.