Medio Oriente, Tajani: Lavorare instancabilmente per de-escalation

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "Giovedì a Verona lo ho ricordato al ministro cinese del Commercio e gli ho chiesto di lavorare insieme per proteggere il traffico marittimo nel Mar Rosso, e come ho ricordato all'inizio, ho esortato anche il ministro iraniano a contribuire a ripristinare la sicurezza della navigazione esercitando pressione sugli utenti in tutto il Medio Oriente. Dobbiamo continuare a lavorare instancabilmente per la de-escalation e la prospettiva di pace", le parole del ministro degli Esteri Tajani alle Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev