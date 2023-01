"La pace inizia da me", evento della comunità di Sant'Egidio al Conservatorio

E' stato presentato l'evento "La pace inizia da me", in programma mercoledì 18 gennaio alle 9,30 al conservatorio "Licinio Refice" di Frosinone. L'iniziativa è organizzata,come ogni anno, dalla Comunità di Sant'Egidio insieme agli istituti del capoluogo. Lo slogan è quello coniato dai bambini in occasione della prima edizione dell'evento ed è riportato su un lenzuolo che ha fatto il giro d'Italia ma è stato anche in Africa.