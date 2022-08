Zelensky: Grazie a Draghi e a tutta società italiana che sostiene indipendenza e sovranità Ucraina

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 26 agosto 2022 "L'Italia è uno dei principali Paesi che hanno sostenuto l'Ucraina, la nostra società, coloro che sono dovuti fuggire dal conflitto. Ringrazio per la visita il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. E anche il governo della Repubblica italiana, personalmente il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutta la società italiana per aver sostenuto l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina". Il vostro sostegno"è molto importante e prezioso per noi". Lo dice su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Telegram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev