Zangrillo: "Poste da sempre punto di riferimento per i cittadini"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2023 "Poste riveste un un ruolo cruciale di crescita del nostro tessuto sociale, mettendo in collegamento l'intera Italia, dai piccoli Comuni ai centri urbani, e con la sua rete svolge una missione di interesse economico generale che si sostanzia in una serie di servizi utili ai cittadini, imprese e Pa". Così il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso della presentazione del progetto Polis - Casa dei servizi digitali di Poste Italiane. Tg Poste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev