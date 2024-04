Vinitaly 2024, Zaia: "Il vino è indentità e ricchezza"

(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2024 "Da un lato il vino è produzione, dall'altro il vino è paesaggio, dall'altro ancora il vino è tutela del paesaggio, ma infine direi che è fondamentale dire che il vino è ovviamente identità e l'identità ci permette di dire che oggi le due grandi industrie che abbiamo, che sono quelle del turismo e dell'enogastronomia generale e dei vini, ci permettono di essere per esempio la prima regione turistica d'Italia, 72 milioni di persone turistiche, 18 miliardi di fatturato nel turismo, siamo i primi in Italia, con tutte le destinazioni turistiche che crescono ed è bene sottolinearlo che in Veneto abbiamo il 70% delle nostre turistiche sono straniere. Morale cos'è? Dove si mangia, si beve male, non si fa turismo" lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2024 di Vinitaly a Verona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev