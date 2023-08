Valditara: "Ridare dignità e valore al docente nella società italiana"

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2023 “Bisogna ridare autorevolezza ai docenti. Non c’è solo il tema economico, anche se la prima cosa che abbiamo fatto è stata rinnovare un contratto per pagare di più i docenti. Così come per il personale ATA e i dirigenti. Ma c’è soprattutto l’idea di ridare dignità e valore al docente nella società italiana”, le parole di Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, in occasione di un incontro presso il Meeting di Rimini dal titolo “Una scuola che ha futuro”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev