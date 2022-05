Ucraina, Salvini: "Senza pace in autunno fame e carestia, 20 mln di africani pronti ad arrivare"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2022 Bisogna spendere i soldi per il cibo, non per le armi. Ma se non semini il grano ora a maggio, poi non lo raccogli in autunno. Quindi se non c'è la pace ora ci sarà un problema enorme di carestia e di fame nel continente africano che poi diventerà un problema umanitario e poi un problema italiano: ci sono 20 milioni di cittadini africani che presto saranno alla fame e saranno pronti a partire.Dunque arrivare alla pace entro maggio, il mese mariano è questione di sopravvivenza per l'Ucraina, per la Russia e per l'Italia". Lo afferma il leader della Lega, matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev