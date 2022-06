«Abbiamo riaffermato il nostro impegno sul fronte della sanzioni, necessarie per portare Russia al tavolo della pace. Dobbiamo essere pronti a cogliere spazi negoziali, se dovessero presentarsi, come ha detto Biden», le parole di Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il G7 in Germania. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Draghi: «G7 vero successo, l'Ue accelererà sul tetto al prezzo del gas. Putin al G20? Non verrà»