Toti: "Per il ponte del primo maggio venite in vacanza in Liguria"

(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2024 "Volevo darvi un suggerimento per il prossimo ponte del primo maggio. Se volete un consiglio: venite in vacanza in Liguria, per esempio qui nel borgo di Dolce Acqua con il suo ponte che fu dipinto da Monet. Ci sono tanti luoghi da visitare sulla costa della Liguria, ma vi consiglio di dedicarvi anche al nostro entroterra su cui abbiamo investito molto" lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un video su Instagram. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev