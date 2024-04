Terzo Mandato, Meloni: Sono laica, a livello parlamentare non c'è ancora maggioranza

(Agenzia Vista) Verona, 15 aprile 2024 "A livello parlamentare, per ora, non c'è una maggioranza, ma è ancora presto per vedere. Io personalmente sono laica, però non penso che su una cosa del genere ci debba essere un'iniziativa del Governo, che sarebbe oggettivamente una forzatura", le parole di Giorgia Meloni sul terzo mandato per quanto riguarda il terzo mandato dei presidenti di regione a margine del Vinitaly. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev