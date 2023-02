Terremoto Turchia, Tajani: “Nessuno in Ue anteporrà interessi politici a necessità di salvare vite”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 06 febbraio 2023 “La Svezia potrebbe interferire con operazioni soccorso europeo? Credo che in un momento in cui si devono salvare vite umane o soccorrere popolazioni che hanno subito un danno di questo tipo, nessuno credo ragioni su vicende politiche, appartenenze o simpatie,. Qui si tratta di aiutare gente che soffre no di supportare questo o quel Governo. Si tratta di aiutare due Paesi che hanno avuto un danno devastante, ritengo che nessuno anteporrà alla necessità di salvare vite umane interessi di altro tipo”. Così il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, entrando a Palazzo Chigi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev