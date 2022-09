Tajani: “Sarà Governo che durerà a lungo, Forza Italia determinante per numeri e per qualità”

(Agenzia Vista) Roma 27 settembre 2022 “Siamo impegnati in prima fila, daremo tutto il nostro contributo al prossimo Governo in termini di capacità ed esperienza. Durerà a lungo, noi siamo determinanti non solo dal punto di vista numerico ma anche per la qualità che possiamo dare all’Italia ed al Governo”. Lo ha dichiarato il vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani in Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev