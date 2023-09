Tajani: Rafforzare relazioni commerciali con la Cina, via della seta non ha dato grandi risultati

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2023 "Per quanto riguarda le relazioni economiche tra l'Italia e la Cina, c'è un partenariato strategico che deve essere valorizzato, che deve essere sostenuto, che può permettere anche la crescita della nostra presenza industriale. Non abbiamo ottenuto grandi risultati con la via della seta, ma questo poco importa. Noi siamo intenzionati ad andare avanti con il rafforzamento delle relazioni commerciali", le parole del ministro Tajani a Pechino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev