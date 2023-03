Superbonus, Conte: Contrasteremo decreto in ogni modo

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 "Quel decreto è un decreto scellerato e lo contrasteremo in ogni modo", le parole del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul Pnrr nel corso di una conferenza stampa nella sede del Movimento 5 Stelle a via di Campo Marzio, a Roma rispondendo alle domande dei giornalisti. La conferenza stampa era stata convocata per denunciare il tentativo di cambiamento delle regole per il il conteggio delle schede. Alla conferenza hanno partecipato anche Francesco Silvestri, Vittoria Baldini, Stefania Ascari e Carmela Auriemma del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev