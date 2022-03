Stoltenberg: "Nato rifiuta creazione di una no-fly zone in Ucraina e non invierà truppe"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 marzo 2022 "Il nostro supporto per l'esercito ucraino è stato cruciale negli anni e ora lo abbiamo aumentato. Abbiamo fornito training ed equipaggiamenti sin dal 2014, l'esercito oggi è più forte ed è per questo che è capace di respingere l'attacco. Noi capiamo la disperazione degli ucraini. Noi abbiamo attuato le più severe sanzioni di sempre, stiamo richiamando Putin a fermare questa guerra ma abbiamo la responsabilità di prevenire una escalation che vada oltre l'Ucraina. Gli alleati sono d'accordo che non dobbiamo avere aerei Nato operativi nello spazio aereo ucraino o truppe Nato nel territorio ucraino". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale Esteri. " Nato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev