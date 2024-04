Sopralluogo di Giani con Anas per riqualificazione e completamento della Siena - Grosseto

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2024 Il Presidente della Regione Toscana Giani a Casal di Pari tra Grosseto e Siena per il sopralluogo con Anas sul lotto 9 e sulla galleria in via di riqualificazione per il completamento della Siena Grosseto tra il 2026 e il 2027. Complessivamente oltre 200 milioni di investimenti per un'arteria fondamentale per la viabilità della Toscana e di tutto il centro Italia, che coniuga efficienza sicurezza e sostenibilità ambientale. Ecco il video postato sui social. / Ig Giani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev