Sileri: "Contagi aumentano ma situazione non sarà come quella Uk grazie al green pass"

(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2021 "I contagi tendono ad aumentare come nel Nord Europa ma non avremo le stesse conseguenze che ha avuto il Regno Unito grazie al green pass. Non c'è dubbio che i casi saliranno ma non sono previste restrizioni" così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev