Salvini: "Con nuovo codice appalti taglio tempi burocrazia e cantieri più veloci"

EMBED





(Agenzia Vista) Venezia, 31 maggio 2023 "Il nuovo codice degli appalti, che entrerà in vigore il primo luglio, "conto possa tagliare tempi alla burocrazia e portare ad aprire cantieri in maniera più veloce". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al Salone nautico di Venezia. "Essendo ottomila i Comuni italiani e tante migliaia le stazioni appaltanti, il ministero è a disposizione per qualsiasi dubbio o necessità di accompagnamento e approfondimento", ha aggiunto. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev