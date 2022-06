Ruocco (Insieme per il futuro): “Canali con Grillo aperti, non cancelliamo questi anni”

(Agenzia Vista) Roma 23 giugno 2022 “In Luigi credo che Beppe ci creda molto. I canali con Grillo non sono assolutamente chiusi, perché cancellare tutti questi anni”. Lo ha dichiarato Carla Ruocco, deputata di Insieme per il Futuro in Via degli Uffici del Vicario a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev