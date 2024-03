Richetti: Mozione sfiducia per Salvini per rapporti Lega - Putin, Repubblica italiana è cosa seria

(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2024 "La mozione di sfiducia contro Salvini non è un capriccio per contrapposizione politica. Il vicepresidente del Consiglio dei ministri italiano ha un accordo di collaborazione tra il suo partito e quello di Putin, che vuol dire scambio di informazioni, che vuol dire condivisione di ciò che si fa. Due sono le strade o applica l'articolo otto di quell'accordo e notifica a Putin che l'accordo non esiste più, oppure non può rimanere un giorno in più nel governo del nostro Paese, perché la Repubblica italiana è qualcosa di troppo importante, troppo serio per essere messo in queste condizioni di ambiguità", le parole di Matteo Richetti di Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev